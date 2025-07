La nuova stagione della Roma prende ufficialmente il via: oggi comincia il ritiro estivo a Trigoria. È qui che Gian Piero Gasperini, alla prima vera prova sul campo da tecnico giallorosso, inizierà a plasmare la squadra in vista dell’annata 2025/2026. Il conto alla rovescia porta al 23 agosto, quando all’Olimpico arriverà il Bologna per il debutto in campionato.

Con un nuovo assetto dirigenziale, Massara nelle vesti di direttore sportivo e Claudio Ranieri in un ruolo gestionale il club punta a risalire la gerarchia del calcio italiano. Gasperini avrà a disposizione un gruppo di 29 calciatori, che verranno osservati da vicino sia dal punto di vista fisico che tecnico. Il suo obiettivo? Capire fin da subito chi potrà diventare un pilastro del suo progetto tattico.

Nel frattempo, il mercato resta in fermento, ma a Trigoria si rivedono vecchie conoscenze: da Darboe a Hermoso, da Kumbulla a Cherubini. Assente, invece, Solbakken, ormai prossimo al ritorno in Norvegia. I primi giorni saranno dedicati a test atletici e visite mediche, per poi alzare l’intensità con allenamenti mirati.

Nel gruppo ci sono anche diversi giovani della Primavera: occhi puntati su di loro, perché qualcuno potrebbe guadagnarsi un posto fisso in prima squadra.