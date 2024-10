A poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Roma-Dinamo Kiev, valida per il terzo turno dell‘Europa League, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, sia Gianluca Mancini che Matias Soulé non prenderanno parte alla sfida. Infatti i due giocatori sono alle prese con un attacco febbrile che gli costringerà all’assenza contro gli ucraini. Per l’ala argentina si conferma un momento particolarmente sfortunato visto che ogni probabilità oggi sarebbe sceso in campo dal 1′.

Foto: [Enrico Locci] via [Getty Images]