Tra i nomi seguiti dalla Roma per rinforzare la fascia destra spunta quello di Nadir Zortea, terzino attualmente in forza al Cagliari. Sul possibile futuro del giocatore si è espresso il nuovo direttore sportivo della squadra sarda, Guido Angelozzi, durante la conferenza stampa di presentazione.

Queste le sue parole:

“Zortea è un giocatore forte sul quale c’è stato un investimento importante. Se arriva un’offerta la valutiamo, ma l’intenzione è quella di tenere quasi tutti. Poi va capito se i giocatori vogliono rimanere o vogliono andare via. Devi ascoltare anche le lamentele, perché a me i giocatori con il mal di pancia non mi piacciono. Chi sta a Cagliari deve restare con la voglia, chi non la ha valuteremo il da farsi.”

Il club giallorosso osserva con attenzione, ma al momento il futuro di Zortea sembra ancora tutto da scrivere.