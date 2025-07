La trattativa tra Roma e Istanbul Basaksehir per Eldor Shomurodov è ormai in dirittura d’arrivo. L’attaccante uzbeko ha già dato il suo ok alla destinazione, e l’accordo tra i due club è ai dettagli finali. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione si basa su un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a ulteriori 3 milioni, attivabile al verificarsi di determinate condizioni. A completare la formula, è previsto anche 1 milione di bonus legato alle prestazioni e una percentuale sulla futura rivendita a favore della Roma.