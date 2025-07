La telenovela sul futuro di Paulo Dybala sembra essere giunta a un punto di svolta decisivo: l’attaccante argentino continuerà la sua avventura con la maglia della Roma. Le recenti voci su un possibile ritorno in patria, con il Boca Juniors pronto ad accoglierlo a braccia aperte, non trovano conferme. Secondo quanto riportato da Simone Valdarchi de “IlRomanista”, Dybala farà ritorno a Trigoria la prossima settimana, pronto a iniziare la nuova stagione con entusiasmo e determinazione.

Il giocatore, simbolo della Roma nelle ultime stagioni, si incontrerà con il nuovo direttore sportivo Frederic Massara per discutere il prolungamento del contratto fino al 2027. Un segnale forte, che conferma la volontà reciproca di proseguire insieme un percorso iniziato con grandi ambizioni.

Con il prolungamento del contratto, la Roma intende blindare uno dei suoi talenti più cristallini, attorno al quale si vuole costruire una squadra competitiva per affrontare le sfide future, in Italia e in Europa.

Dybala, dal canto suo, ha sempre mostrato affetto per la città e il club, diventando rapidamente un idolo per i tifosi romanisti. La sua permanenza rappresenta un segnale di continuità e fiducia in un progetto tecnico che punta in alto.