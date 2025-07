La Roma fa sul serio per Wesley, esterno classe 2003 del Flamengo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa tra i due club è entrata nel vivo con nuovi contatti avvenuti oggi. Nei prossimi giorni si continuerà a lavorare per trovare un’intesa economica.

L’obiettivo del club giallorosso è chiudere in fretta, anticipando la concorrenza per assicurarsi uno dei giovani più interessanti del panorama brasiliano. Sul giocatore ci sono anche il Manchester City di Guardiola, dove però non rappresenta una priorità. Gasperini lo considera il profilo ideale per rinforzare la fascia destra.

La Roma, però, vuole bruciare le tappe e portare Wesley a Trigoria già nelle prossime settimane.