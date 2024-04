Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Non era facile ripetere la prestazione perfetta del derby. Quali elementi ti sono piaciuti di più?

La gestione del pallone è stata per 65-70′ molto buona. Abbiamo tenuto bene palla ma non solo per tenerla. Sappiamo che poi quando vengono forte abbiamo bisogno di andare in verticale. La migliore prestazione di Lukaku da quando sono qui, oggi ha fatto una partita che vorrei vedere sempre da lui.

Continua a salire il rendimento come continuità della squadra…

In alcune partite avevamo fatto meno bene come a Lecce. Siamo tornati a palleggiare bene, nel derby abbiamo fatto quello che dovevamo.

Ha sudato tanto De Rossi…

Sì ma avete dei fari… (ride, ndr).

Cosa ti ha esaltato maggiormente?

Un po’ tutto: sia il coraggio di tenere la palla. Sia la forza di difendere anche negli ultimi minuti. L’atteggiamento se si vuole anche da provinciale degli ultimi 10′. Dopo Lecce gli avevo detto che non accetto nemmeno un centimetro in meno dell’atteggiamento visto nel derby. Le partite di blasone si preparano da sole. A Lecce c’ero rimasto male perché abbiamo giocato una brutta partita.

Pioli ha detto che è mancata spesso comunicazione senza palla. Quanto sta migliorando la sua squadra senza palla? Sui cross siete migliorati….

Il percorso è lo studio. Il Milan ha campioni dappertutto, ma la catena di sinistra li ha portati a dominare. Di solito da quella parte abbiamo Dybala. Far arrivare Cristante in rincorsa su Theo non mi sembrava il massimo. Ho parlato con El Shaarawy e gli ho detto che volevo farlo giocare a destra e il suo body language è stato positivo.

Sei orgoglioso di aver visto i risultati di come avevi pensato la partita? Celik ha annullato Leao…

Sì, i giocatori in fiducia hanno anche un atteggiamento corporeo che poi li porta ad avere lo stesso atteggiamento in campo. Prima della partita ho detto che ero tranquillo e mi fidavo di loro, sono molto orgoglioso dell’atteggiamento e della personalità che mostrano.