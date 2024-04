Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni RAI dopo la sfida d’andata con il Milan, decisa proprio da un suo gol. Queste le sue dichiarazioni:

Dopo il derby hai segnato ancora una volta. Il tuo commento?

“Tutti siamo protagonisti, non solo io. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici, ma è solo la prima. È ancora tutto aperto, non c’è niente di fatto. Prepariamo la gara di domenica e poi penseremo al ritorno”.

Avete sbagliato pochissimo. Che cosa ne pensi?

“Sì, ma soprattutto non vincevamo qui dal 2017. Il derby ci ha dato la carica, ma possiamo fare ancora meglio. Se vedo Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy fare queste prestazioni, ci credo. Gliel’ho detto all’intervallo che quando vedo loro correre in questo modo, il 90% è fatto. Abbiamo consapevolezza per fare risultato a San Siro e l’abbiamo dimostrato, ma è tutto ancora aperto”.

C’è grande umiltà da parte vostra. Che cosa provi per i due gol?

“Una felicità immensa, ho passato giorni in cui si parlava di me. Vincere il derby, vincere a San Siro con questa umiltà da squadra vera e senza timore è una grande gioia. Una grande serata per tutti. Non posso chiedere di meglio da questa settimana”.