Il futuro di Sem Steijn potrebbe essere ancora in Olanda. Secondo quanto riporta il quotidiano Algemeen Dagblad, il Twente, proprietario del cartellino, avrebbe raggiunto un accordo per il trasferimento con il Feyenoord. Costo dell’operazione: circa 13 milioni di euro. Il centrocampista sta dominando la classifica marcatori in Eredivise e sarebbe un giusto profilo per rinforzare la mediana giallorossa. Il club di Rotterdam, però, non vuole perdere tempo ed è pronto a offrire un pluriennale al classe 2001 per anticipare la concorrenza.