Pizzaballa: “Se mio cugino diventa Papa, gli regalerò la mia figurina. Herrera? Voleva che giocassimo alti”

Tra i candidati alla successione di Papa Francesco c’è anche Pierbattista Pizzaballa, parente dell’ex portiere della Roma, Pier Luigi. L’estremo difensore, noto per la sua mancanza nell’album delle figurine Panini nella stagione 1963/1964, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Restando in tema, da giorni si parla di un altro Pizzaballa: Pierbattista, il cardinale.

“Ho sentito dire che è tra i papabili. Ci siamo conosciuti di persona qualche anno fa, era a Bergamo per una conferenza e abbiamo fatto una chiacchierata. La prima cosa che mi ha detto è stata: “Finalmente conosco il vero Pizzaballa”.”

Lui, in un’intervista al Corriere del 2019, aveva confermato la parentela.

“Mio padre era originario di Spriano, un paesino attaccato a Cologno al Serio, dove è cresciuto Pierbattista. Può essere che abbia avuto un legame di parentela con il papà del cardinale. Probabilmente erano cugini alla lontana, non ne siamo sicuri. Ma un’altra certezza ce l’ho”.

Dica.

“Neppure lui ha mai trovato la mia figurina. Lo ha raccontato nella stessa intervista”.

Sessant’anni dopo è arrivato il momento di svelare il mistero: perché la sua figurina era introvabile?

“Ero all’Atalanta, stagione 1963/1964. Stavamo tornando dalla trasferta di Lisbona contro lo Sporting per una partita di Coppa delle Coppe. Avevo subìto un infortunio al gomito e mi ricoverarono all’ospedale di Verona. In quei giorni il fotografo passò a scattare le foto in ritiro, io non c’ero. Nessuno se ne accorse, giocavo poco. Quando l’anno successivo sono diventato titolare, la Panini controllò gli scatti in archivio e si accorsero che il cartoncino non c’era. Andarono in stampa senza la mia figurina”.

Poi com’è finita?

“Le persone notarono che gli album erano tutti incompleti, mancava la mia faccia. Allora furono fatte delle repliche con la nuova divisa”.

Lo sa che sul web la figurina di quella stagione è arrivata a costare centinaia di euro?

“A casa ne ho tantissime, grazie a questo famoso caso ho conosciuto i dirigenti della Panini che me ne hanno fornite un po’. Le regalo ai bambini delle scuole calcio. Una però è originale, io stesso l’ho ricevuta dopo sessant’anni”.

Di Coppa Italia ne ha conquistata un’altra con la Roma nel ’69, c’era Helenio Herrera in panchina.

“Voleva che giocassimo alti, il suo “taca la bala” ripetuto in continuazione, raddoppiare e triplicare l’avversario in pressing. A Roma riuscì a mettere in panchina una bandiera come Losi, era fissato con la bilancia e col cibo. Ci pesava, se avevamo preso anche un chilo, la domenica restavamo fuori. Potevamo mangiare soltanto insalata e carne, dopo dieci minuti dovevamo alzarci dalla tavola”.

Presto potremmo ritrovarci a parlare anche di un altro Pizzaballa.

“Magari stavolta gli regalo la mia figurina”.