Il Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Nei tempi cupi, a marzo, i tifosi della Roma stavano già pensando alla stagione prossima. I tempi, da questo punto di vista, sono davvero cambiati. Dal 1927 ad oggi non era mai accaduto di vedere i giallorossi per quattro stagioni consecutive ai quarti di finale di una competizione europea. Adesso la qualificazione, ai danni del Brighton, ai quarti di Europa League, da giocare nel derby italiano contro il Milan (11 e 18 aprile, andata a San Siro). Il calendario che adesso aspetta la squadra giallorossa, invece, è terrificante . Le date di anticipi e posticipi di campionato saranno fissate martedì 19 marzo , ma la realtà cambia poco. La Roma, dal 6 o 7 aprile al 21 o 22 affronterà: Lazio nel primo derby di Daniele De Rossi da allenatore, Milan (andata quarti Europa League), trasferta a Udine , Milan (ritorno Europa League) e Bologna . Se la Roma dovesse passare il turno, questo è il secondo blocco di big match, dal 27 o 28 aprile al 12 o 13 maggio: trasferta a Napoli , semifinale di Europa League con Bayer Leverkusen o West Ham (andata), Juventus , semifinale di ritorno , trasferta a Bergamo contro l’ Atalanta . Un tour de force esaltante ma pesantissimo.

Sono già in vendita, intanto, i biglietti per Roma-Milan di Europa League: ieri è iniziata la fase riservata agli abbonati serie A, mentre gli abbonati Coppe potranno acquistare i tagliandi dalle 16 del 19 marzo. In vendita libera, invece, partirà alle 15 di giovedì 21 marzo: ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.