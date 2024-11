Dahl non ha ancora trovato grande spazio dopo il suo arrivo nella Capitale. Il giovane terzino ha infatti debuttato in occasione del match contro il Bologna, mettendo in mostra alcune delle sue qualità che lo hanno fatto eleggere come: “miglior giovane del campionato svedese 2024”. Il club tramite una nota ufficiale, si è congratulato con il classe 2003 per il traguardo raggiunto:

“Samuel Dahl ha vinto il premio di miglior giovane del campionato svedese 2024. Arrivato in estate dal Djurgården, Samuel Dahl è reduce da una stagione con 15 presenze e 2 assist nell’ultimo campionato svedese. Il riconoscimento per il terzino è arrivato a dieci giorni dall’esordio in maglia giallorossa all’Olimpico, nel secondo tempo di Roma-Bologna.