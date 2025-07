Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma ha il sì di Rios e Massara è arrivato a mettere sul piatto 28 milioni più 3 di bonus. Resta aperta, comunque, l’altra strada, quella che porta a El Aynaoui: i contatti con il Lens non si sono mai interrotti.

Per Wesley, invece, si può chiudere a 25 milioni. Per il reparto offensivo, invece, il nome è quello di Ferguson. Mancano poi un difensore centrale e un attaccante esterno – piace Laurentie ma costa parecchio. L’idea Tagliafico non è stata abbandonata.