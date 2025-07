Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Tre anni dopo, Dybala è pronto a dire sì di nuovo ai giallorossi – tra qualche settimana il suo agente sarà a Roma. Niente ritorno in Argentina. Ha già parlato con Gasperini, Ranieri e Massara e non vede l’ora di tornare a giocare.

Dybala sta bene e gli allenamenti con il gruppo sono a un passo: manca solo l’ultimo step. Nessuna fretta però, l’importante è che Paulo stia bene e prenda confidenza con i nuovi metodi di lavoro.