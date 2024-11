La Roma si prepara al ritorno in campo per la sfida di domenica contro il Napoli. i giallorossi questa mattina sono scesi in campo a Trigoria per l’allenamento di mister Ranieri. Lavoro personalizzato per Paulo Dybala, mentre Hummels tornato nella Capitale e sconfitta l’influenza ha svolto tutta la sessione insieme al gruppo. Questo è quanto riporta Filippo Biafora tramite X.

https://x.com/Fil_Biafora/status/1859562497277071519

Foto: [Paolo Bruno] Via [Getty Images]