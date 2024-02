La Roma tra poco scenderĂ in campo per il match contro il Cagliari di Claudio Ranieri. DAZN ha reso nota una particolare atmosfera che si respira nel pre partita di ogni match casalingo dei giallorossi. All’interno del tunnel dell’Olimpico vengono intonati cori dei tifosi romanisti registrati per caricare la squadra prima dei match casalinghi.