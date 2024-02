La Serie A cambia nome: Eni nuovo title sponsor del campionato

La Serie A cambia nome. L’assemblea dei club ha deciso di accettare l’offerta di Eni – la multinazionale guidata dall’amministratore delegato Claudio Descalzi – e di cambiare title sponsor dopo una partnership di 25 anni con TIM. Il nome del massimo campionato italiano sarà dunque affiancato a quello di Enilive.

l’accordo varrà 22 milioni di euro in media per un triennio a partire dal 2024/25, con ulteriori due anni opzionali. «Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà Title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25, per tre stagioni», si legge nel comunicato di Eni.