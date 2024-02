Prima della sfida casalinga con il Cagliari, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

MANCINI A SKY

Cosa cambia difesa a 3 e a 4?

Prima di tutto un uomo in meno. a Tre puoi essere aggressivo. In 4 bisogna essere coordinati e affrontare la partita in maniera diversa.

Che approccio hai trovato in De Rossi?

Il mister lo conoscevamo in tanti. Da avversario o da compagno o collaboratore si fa apprezzare. Approccio importante perché conosce l’ambiente più di noi. Per prima cosa ha cercato di tranquillizzarci e noi calciatori cerchiamo di prendere le sue idee.

MANCINI A DAZN

Come ti stai trovando col nuovo modulo di De Rossi?

Nel nuovo cambiamento tattico io e i miei compagni di squadra almeno una volta ci abbiamo giocato. Io l’ho fatto i primi mesi con Fonseca e in Nazionale, sta a noi calciatori capire i cambiamenti il prima possibile. Può portarci un vantaggio perché abbiamo gente molto tecnica e forte là davanti.

Quando Dybala si abbassa vi aiuta anche a voi centrali?

Paulo quando si abbassa dà una mano a tutti, è il giocatore più tecnico. E’ quello più libero di fare le giocate.

Come hai trovato Baldanzi?

Il mio modo di salutarlo è stato per dimostrargli vicinanza. L’ho trovato bene ed emozionato, farà bene perché è un grande giocatore.