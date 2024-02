La Roma è passata subito in vantaggio nel match con il Cagliari. A mettere il primo sigillo dei giallorossi è stato Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha impiegato solo 1 minuto e 1 secondo per sbloccare il risultato della sfida e – come riporta OptaPaolo – quello di Pellegrini è il gol più veloce di questo campionato. Inoltre è anche la rete più rapida dei giallorossi dall’inizio di una gara di Serie A dal gol di Abraham, siglato il 20 marzo 2022 contro la Lazio (57″).

