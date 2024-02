Roma-Cagliari 4-0, Pellegrini, la doppietta di Dybala ed il gol di Huijsen regalano la terza vittoria a De Rossi

Pagine Romaniste – A chiudere la 23ª giornata di Serie A, la sfida in programma delle 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Cagliari. Giallorossi che ottengono la terza vittoria consecutiva con De Rossi in panchina. 4-0 il risultato finale, con le reti di Pellegrini, la doppietta di Dybala e la prima rete in campionato di Huijsen.

Esordio per Baldanzi e Angeliño con la maglia della Roma. Cori e abbracci per Claudio Ranieri, alla guida del Cagliari. Roma che sorpassa il Bologna e sale a -1 dall’Atalanta.

TABELLINO

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente (54’ Huijsen), Angeliño (58’ Kristensen); Cristante, Paredes, Pellegrini (54’ Bove); Dybala (73’ Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (54’ Zalewski).

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Huijsen, Celik, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi, Joao Costa.

Indisponibili: Smalling, Abraham, Ndicka.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Dossena, Mina (68’ Wieteska), Obert; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Azzi; Lapadula,Petagna

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Augello, Hatzidiakos, Di Pardo, Deiola, Gaetano, Viola, Luvumbo, Pavoletti.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

ASSISTENTI: Valeriani-Pagliardini.

IV UFFICIALE: Rapuano.

VAR: Abisso.

ASS. VAR: Aureliano.

Marcatori: 1’ Pellegrini, 22′ Dybala; 51’ Dybala, 58’ Huijsen

Ammoniti: 65’ Paredes, 65’ Nandez

Espulsi:

Altro: Spettatori totali: 61.755; 3’ recupero (PT); 2’ recupero (ST)

CRONACA

86’ – Arriva anche la rete di Edoardo Bove, annullata per fuorigioco Roma 4-0 Cagliari #ASRoma #RomaCagliari #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 5, 2024

79’ – Fallo di Luvumbo che colpisce Karsdorp in pieno volto Roma 4-0 Cagliari #ASRoma #RomaCagliari #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 5, 2024

54’ – Cambi per la Roma: fuori Pellegrini, El Shaarawy e Llorente dentro Bove, Zalewski e Huijsen Roma 3-0 Cagliari #ASRoma #RomaCagliari #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 5, 2024

49’ – Rigore per la Roma va dal dischetto Paulo Dybala che spiazza Scuffet Roma 3-0 Cagliari #ASRoma #RomaCagliari #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 5, 2024

43’ – Check del Var per presunto fallo di rigore a favore del Cagliari Roma 2-0 Cagliari #ASRoma #RomaCagliari #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 5, 2024

40’ – Lukaku sfonda la porta ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco Roma 2-0 Cagliari #ASRoma #RomaCagliari #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 5, 2024

23’ – Azione spettacolare quella giallorossa! Paulo Dybala insacca la rete del 2-0! Roma 2- 0 Cagliari #ASRoma #RomaCagliari #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 5, 2024