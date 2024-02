Ai microfoni di Sky Sport, Daniele De Rossi ha analizzato quella che sarà la sfida tra la Roma e il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni:

Stasera pochi spazi?

Si, tutte le squadre ormai sono attrezzate. Anche noi cerchiamo di lasciare pochi spazi. Le squadre di mister Ranieri concedono pochissimo e ripartono alla grande, sarà una partita dura e da fare con pazienza.

In settimana ha visto evoluzioni nella velocità e nella gestione?

Si, siamo stati ripetitivi noi tecnici per capire le fasi di gioco, dobbiamo capire quando accelerare e quando no.

Losi?

Ricordo fantastico, una persona educata, discreta, non ha mai disturbato anche quando cercavamo di convincerlo a venire. Non disturbava mai. Era una persona squisita ed era bello ascoltare qualche aneddoto di quel tempo.