La partita tra Roma e Brighton è in programma per oggi pomeriggio alle 18,45 allo Stadio Olimpico ma purtroppo c’è già stato un drammatico prologo stanotte. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in via Monte Polacco, vicino via Cavour, poco dopo la mezzanotte la polizia è dovuta intervenire chiamata da un dipendente di un ristorante per l’aggressione a due tifosi inglesi, feriti con arma da taglio. I due “Seagulls”, arrivati nella Capitale insieme ad altri quattromila supporters della squadra allenata da Roberto De Zerbi, sono entrati nel locale chiedendo aiuto.

I due erano stati aggrediti durante una lite avvenuta poco prima in via Cavour ad opera di sei, sette persone a volto coperto, sono stati derubati di un marsupio con all’interno documenti e portafogli e feriti entrambi con tre lievi coltellate a una coscia. Il primo, 28 anni, è stato trasportato al San Giovanni in codice giallo, l’amico, 27 anni, all’Umberto I.

ilmessaggero.it