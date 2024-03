Il Messaggero (G. Lengua) – “Daniele De Rossi ha portato serenità, non perché Mourinho non la dava, ma i risultati non andavano bene. Poi ha portato freschezza e idee nuove”. Gianluca Mancini alla vigilia del Brighton ha parlato da capitano. Novità che hanno inciso soprattutto a livello psicologico: “Inizialmente ha lavorato sulla testa di tutti noi mettendola a posto, poi ci ha trasmesso le sue idee e da lì siamo partiti”.

Tra i cambiamenti più evidenti in campo la difesa a quattro: “Bisogna capire e credere in ciò che ti dice l’allenatore e cercare di assimilare subito i concetti. Non è la difesa a quattro che ci ha portato a vincere 6 partite su 7, ma un insieme di cose“. Infine, la pubalgia che lo ha solo parzialmente limitato: “Ho dovuto stringere i denti, ma non voglio passare da eroe, l’ho fatto perché potevo giocare”.