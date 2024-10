La Roma dovrebbe lanciare un nuovo remake di un kit storico insieme ad Adidas. Come riporta Footyheadlines.com, la maglia dovrebbe uscire a novembre 2024 e dovrebbe far riferimento a quella della stagione 1993/94. In caso tornasse anche lo storico sponsor Barilla, i giallossi non potranno giocarci partite ufficiali.

Foto: Footyheadlines