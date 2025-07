L’Inter ha messo gli occhi su Manu Koné. Come riporta Calciomercato.com, il francese sarebbe nel mirino dei nerazzurri in caso di partenza, direzione Turchia, di Hakan Calhanoglu. Per i giallorossi, però, il centrocampista è incedibile e rappresenta uno dei punti fermi da cui ripartire per il nuovo corso targato Gasperini. Altri nomi nella lista dell’Inter sono Rovella ed Ederson.