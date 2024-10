La Roma questa sera scenderà in campo contro l’Elfsborg nel match di Europa League. I tifosi svedesi si sono scagliati contro la dirigenza giallorossa tramite un comunicato ufficiale:

“Ci siamo. Dopo una magica estate di preliminari e la prima incredibile trasferta ad Alkmaar, la fase campionato dell’Europa League continua.

L’AS Roma è uno dei più grandi club in Europa. Quando ci presentiamo per le partite della nostra squadra, non lo facciamo solo come tifosi dell’Elfsborg, rappresentanti della Svezia in Europa, lo facciamo sapendo di dover gestire molta della bellezza che rimane del calcio in Europa. La Svezia è l’ultimo avamposto con la regola del 51% (un’azienda o una persona non può possedere il 51% di un club ndr), con una lega sana, prezzi dei biglietti umani. Ogni anno diventiamo sempre più unici. Pur non essendo teste di serie, con l’aiuto dei tifosi possiamo eliminare un gran club dopo l’altro. Molti dei tifosi dei club che affrontiamo potrebbero solo sognare di avere un rapporto diretto con il loro club come lo abbiamo noi, in un mondo di presidenti assurdi e di business, perché ormai il calcio è questo. Ma ora siamo qui, sarà un viaggio meraviglioso, quindi godetevelo! Viaggia per l’Europa, canta, riempi gli stadi e soprattutto sii fiero di tifare Elfsborg, oltre il risultato. Perché siamo qualcosa di diverso! La Roma in casa in Europa League? Come dice Isak Petterson: vieni e basta!”

Il match è stato presentato come Elfsborg vs Il Friedkin Group, con una locandina in cui c’è un fotomontaggio di Totti e De Rossi con la maglia del club svedese: “Loro oggi tiferebbero per noi“.