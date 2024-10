Alle 21:00, alla Boras Arena, la Roma giocherà contro l’Elfsborg. Come annunciato da Juric ci saranno dei cambi di formazione, ma non troppi. Chi dovrebbe accomodarsi in panchina è Dovbyk, affaticato, per lasciare spazio a Shomurodov. Dovrebbe trovare spazio Baldanzi, in grande forma, prendendo il posto di Soulé e Dybala. L’ultima novità dovrebbe essere a centrocampo, con l’inserimento dal 1′ minuto di Paredes al fianco di Pisilli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT:

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov.

IL CORRIERE DELLO SPORT:

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov.

IL MESSAGGERO:

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka, Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov.

IL TEMPO:

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov.

IL ROMANISTA:

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk.