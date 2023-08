Niente ferragosto per i giallorossi. Mancano solo cinque giorni all’inizio della Serie A e alla prima sfida contro la Salernitana. I ragazzi di Mourinho sono scesi in campo a Trigoria per l’allenamento mattutino. Presente in gruppo anche Paulo Dybala che sembra essersi del tutto ripreso dai problemi accusati durante la penultima amichevole contro il Tolosa.