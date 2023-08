Dopo un lungo periodo di stallo arrivano due colpi in una sola giornata. Sanches e Paredes, sono atterrati a mezzogiorno a Ciampino con lo stesso volo privato da Parigi. Ad accoglierli all’aeroporto presenti una trentina di tifosi. Paredes, pur di tornare, ha detto di no al Galatasaray. Operazione a titolo definitivo da 2,5 milioni di euro e contratto di 2 anni con rinnovo automatico per il terzo, se giocherà almeno il 50% delle partite. Discorso diverso per il portoghese, accordo sul prestito oneroso con obbligo di riscatto a 15 milioni condizionato al 60% delle presenze.