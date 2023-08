Era nell’aria, ora ci sono anche le prime conferme a riguardo. Zaniolo pronto a lasciare la Turchia, destinazione Premier. Ad attendere l’ex Roma ci sarà l’Aston Villa che secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ha già scelto la giornata di mercoledì per sottoporre il calciatore alle visite mediche. L’operazione di mercato dovrebbe chiudersi con il passaggio in prestito nei Villans con clausola di riscatto che potrebbe diventare obbligatoria a determinate condizioni. Il pacchetto potenziale totale dovrebbe essere del valore di 30 milioni più componenti aggiuntivi. La Roma osserva l’evolversi della vicenda con interesse dato che mantiene il diritto ad un 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di cessione.

Nicolò Zaniolo will be in Birmingham on Wednesday to undergo medical tests as Aston Villa player 🟣🔵🇮🇹

Loan move from Galatasaray with buy option clause; could become mandatory under certain conditions.

Total potential package worth €30m plus add-ons. pic.twitter.com/uMB0sBOA1G

