È arrivata la luce in fondo al tunnel per Tammy Abraham. Il centravanti inglese questa mattina si è allenato per la prima volta dall’infortunio parzialmente in gruppo, gestendo sì i carichi di lavoro ma compiendo quell’ultimo step che gli ha definitivamente permesso di lasciarsi alle spalle l’infortunio, a riportalo è il Corriere dello Sport.

Abraham nei prossimi giorni alternerà il lavoro con il gruppo a quello individuale per evitare sovraccarichi e, quindi, nuovi stop. L’obiettivo è quello di portarlo in panchina (per una convocazione vera, non come il Sassuolo) o nella sfida contro la Lazio del 6 aprile, oppure cinque giorni dopo nel derby europeo contro il Milan a San Siro.