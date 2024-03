Mercato, offerto Karius alla Roma come secondo: i giallorossi non sembrano interessati

Corriere dello Sport (R. Maida) – Svilar blinda la Roma, la Roma blinda Svilar. Dopo due mesi la sua è un’altra carriera, che il rigore parato a Firenze e l’incredibile deviazione di tacco sul palo che ha salvato la vittoria contro il Sassuolo hanno certificato. Se non accade qualcosa di poco auspicabile da qui alla fine della stagione, sarà lui il portiere che comincerà da titolare il prossimo campionato.

Da luglio poi, sempre che non arrivi un’offerta sconvolgente che ne suggerisca la cessione, sarà affiancato da un altro portiere. Nei giorni scorsi sulla scrivania di Trigoria è finito il dossier del tedesco Karius, che può arrivare a zero euro. Non sembra interessare alla Roma.