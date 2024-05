Arrivano brutte notizie per Daniele De Rossi. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Leonardo Spinazzola, hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra. La stagione del laterale giallorosso potrebbe finire qui, una tegola in più per la Roma in vista della corsa Champions League. Lo riporta Filippo Biafora.