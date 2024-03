Corriere dello Sport (L. Scalia) – Dopo aver rivitalizzato la Roma, aver messo la freccia per tentare il sorpasso Champions e aver cambiato il corso della stagione di molti giocatori (su tutti Pellegrini e Paredes), Daniele De Rossi proverà a compiere il miracolo dei miracoli: far entrare nei meccanismi della squadra Smalling e Renato Sanches. La luce ultimamente si era riaccesa. Prima assaggiando la panchina contro l’Inter, poi l’erbetta di Frosinone per una decina di minuti, di seguito reggendo la difesa per 78′ di fronte al Torino e infine dando una mano contro il Monza per circa mezz’ora.

Smalling però si è fermato di nuovo. Il trauma alla caviglia rimediato in allenamento gli ha impedito di essere convocato con Brighton, Fiorentina e Sassuolo. La grande scommessa di Tiago Pinto è stata persa. Renato Sanches non ha dato garanzie in termine di continuità. Ad oggi è certo il suo ritorno al Psg a fine stagione per fine prestito. Il portoghese però ci crede e conta di dare una mano alla Roma nel rush finale della stagione.