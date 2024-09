Rivas (agente Avios Soccer): “Valentini? C’è stato un sondaggio della Roma, ma la Fiorentina era più adatta a lui”

Emanuel Rivas, procuratore dell’Avios Soccer, ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it in merito a Nicolas Valentini, calciatore accostato alla Roma durante la scorsa finestra di calciomercato e seguito proprio da Avios Soccer. Queste le sue parole:

Se la trattativa con la Fiorentina è stata veloce?

Non molto, c’erano anche altri club che lo volevano. Ma la Fiorentina per noi, e anche per il ragazzo, era la squadra più corretta per fare il prossimo passo in avanti. Ha un grande futuro davanti a sé.

Quindi è stato cercato anche da altre squadre? In Italia si parlava di Lazio e Inter…

Sì, con loro ne abbiamo parlato. Anche in Inghilterra e in altri Paesi, ma lui voleva venire in Italia. Anche la Roma l’aveva sondato, ma Firenze ci sembrava il posto più adatto a lui.