Il Genoa continua la propria preparazione alla gara contro la Roma, fissata per domenica alle ore 12:30 in Liguria. Torna in gruppo Johan Vasquez dopo la convocazione con il Messico. Domani è in programma la conferenza stampa di Alberto Gilardino, tecnico dei rossoblu. La squadra dopo una prima parte incentrata sul lavoro atletico, ha effettuato dei tiri in porta. Domani è prevista la rifinitura per affinare anche gli schemi su palla inattiva.

