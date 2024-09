La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Il recupero è completo, ora manca solo il primo gol in Italia. Artem Dovbyk scalda i motori e sarà in campo domani contro il Genoa dopo aver smaltito il problema muscolare all’adduttore accusato durante la gara con la Juve. L’attaccante ieri si è allenato per tutta la seduta in gruppo senza avvertire il minimo dolore. Il tecnico De Rossi è intenzionato a cambiare il modulo e ad affiancargli uno tra Dybala e Soulé per aiutarlo a sbloccarsi dopo le difficoltà palesate nelle prime tre giornate.

Anche Lorenzo Pellegrini, intanto, si è allenato regolarmente e a Marassi sarà in ballottaggio con Tommaso Baldanzi in un centrocampo che vedrà sicuramente la presenza di Manu Koné. Ancora out, invece, Enzo Le Fèe ,che tornerà il 22 settembre contro l’Udinese.