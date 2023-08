Il Messaggero (A. Angeloni) – Due gol e uno annullato per meno di un millimetro. La Roma ritrova le reti di Belotti, ma stecca il successo contro la Salernitana. Questo è il paradosso dell’estate e di questo inizio campionato. Conti si siede in panchina e sostituisce nominalmente Mou: Bruno è l’idolo della tifoseria, saluta e si commuove. Meritava un ritorno in panchina diverso, sarà per la prossima a Verona. Belotti festeggia una giornata che mai aveva vissuto da quando è qui: due gol dei suoi, da bomber vero e uno annullato. Lui. Che apre le danze e che salva la Roma dalla sconfitta con un incornata sotto porto. Il suo lo ha fatto, ora si accomodi quello nuovo.

La Roma viene capovolta con due giocate due e deve rammaricarsi se, dopo il primo canto del Gallo, ha fallito il raddoppio con Mancini, che si è emozionato davanti a Ochoa alzando sopra la traversa il pallone con il ginocchio. Lì si poteva chiudere il discorso, lì si è spalancata l’occasione per la Salernitana, che è cresciuta con il passare dei minuti, prendendo più coraggio, facendosi sentire di più nei contrasti: la Roma non ha subito troppo, il problema è che ha faticato, per i motivi elencati sopra, a fare il suo gioco, a essere pericolosa come nei primi minuti.

Di costruzione dal basso se n’è vista poca, di sprint sulle fasce men che meno, Belotti avanti era troppo isolato e ha dovuto sgomitare per farsi largo tra Fazio e Gyomber. Mourinho si accorge che la squadra va spegnendosi pian piano, appiattendosi sui suoi limiti, e la cambia, anzi la rivoluziona dopo appena una ventina di minuti della ripresa: fuori gli inconsistenti Smalling, Bove e i due esterni, Spinazzola e Kristensen, che fino a quel momento non avevano dato praticamente nulla. Dentro Paredes, Sanches, Zalewski e Karsdorp. Cristante si abbassa tra i centrali di difesa e il sistema di gioco non subisce traumi. Paredes e Sanches hanno il tocco magico, ma non una eccellente condizione e questo li porta a essere spesso imprecisi nel palleggio. El Shaarawy colpisce la traversa. Paredes batte l’angolo giusto, che finisce sulla testa di Belotti, baciato dalla magia.

Due a due, secondo gol del Gallo dopo l’astinenza nello scorso campionato. La festa non è completa senza il terzo gol, ma la Roma è piegata anche dalla stanchezza e dal caldo soffocante e solo nel finale ha una mezza occasione per partire con un successo, ma Ochoa viene messo in salvo da un intervento dei centrali difensivi, che anticipano Sanches, corso nel cuore dell’area per il gol dell’urlo.