L’ex calciatore giallorosso Ubaldo Righetti, ha rilasciato alcuni dettagli in merito al possibile approdo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma parlando già, di un eventuale accordo tra le parti che il tecnico dei bergamaschi avrebbe raggiunto con la società capitolina. Ecco le sue parole a Radio Romanista:

“La Roma ha già l’accordo con Gasperini. È lui il prescelto per la panchina. Resta da risolvere l’uscita del tecnico dall’Atalanta, visto che ha un contratto ancora per un anno. Ma l’accordo con la Roma c’è sulla base di un contratto di quattro anni con opzione per il rinnovo, e un ingaggio da 5 milioni di euro a salire”.