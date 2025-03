La Roma è alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione e, tra i vari nomi appuntati sul taccuino di Ghisolfi, ne spunta fuori un altro: Dan Neil, centrocampista e capitano del Sunderland. Come riporta il giornalista Pete O’Rourke di Football Insider, i giallorossi sono sul classe 2001, attenzionato dopo aver inviato degli scout a osservare il rendimento di Enzo Le Fee, in prestito proprio ai Black Cats. Sulle tracce di Neil, però, c’è anche il West Ham.

