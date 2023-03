Real Sociedad-Roma 0-0, le pagelle dei quotidiani: Smalling ovunque, Rui Patricio super. Granito Ibanez, Dybala senza paura

Pagine Romaniste – Resistenza Roma. Votata al sacrificio e alla sofferenza, toccata con mano solo in un paio di azioni, i giallorossi del condottiero Mourinho prendono la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Tanto fumo, ma di concreto nella Real Sociedad c’è poca. Costretta a fare la partita per rimontare il 2-0 dell’andata, i sogni di remuntada della Real non sono tangibili.

Demerito della precisione dei baschi, più dediti ad interventi fallosi, ma soprattutto va dato credito alla grande prestazione della difesa. Prodigioso l’intervento di Rui Patricio al 68’ su Oyarzabal, battagliero Smalling ed il reparto difensivo. Chris trova anche il gol, se non fosse per il tocco con il gomito. Mancini, benché ammonito, non cade in ulteriori trappole ed è sempre sull’attenti. Assente all’andata per squalifica, Ibanez giganteggia contro Sorloth.

Sfortunato Karsdorp, uscito dopo un bruttissimo scontro – cercato – con Rico, cui prima in corsa aveva rifilato una manata che gli è costata il giallo. A prenderne il posto è stato Zalewski: inizialmente barcollante, immolandosi su una conclusione sicura di Silva si ripaga degli errori. Spinge Spinazzola, Cristante e Wijnaldum filtrano. Gini, però, avrebbe anche un paio di occasioni per creare sconquassi offensivi. La mira prima e la lucidità dopo gli mancano. Dybala, suo l’unico vero tiro romanista, Pellegrini e Belotti mostrano grande spirito di squadra.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 7; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Cristante 5,5, Wijnaldum 5, Spinazzola 6; Pellegrini 5,5, Dybala 5,5; Belotti 6. Subentrati: Zalewski 6, El Shaarawy 6, Abraham 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 7; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 7; Karsdorp 6, Cristante 6,5, Wijnaldum 5,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Dybala 5,5; Belotti 6. Subentrati: Zalewski 6,5, El Shaarawy sv, Abraham sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

LA REPUBBLICA (M. JURIC)

Rui Patricio 7,5; Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Cristante 6, Wijnaldum 6,5, Spinazzola 6; Pellegrini 6,5, Dybala 5,5; Belotti 6. Subentrati: Zalewski 6,5, El Shaarawy sv, Abraham sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 7,5; Mancin 6i, Smalling 7,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Cristante 6,5, Wijnaldum 6, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Dybala 6; Belotti 6. Subentrati: Zalewski 6,5, El Shaarawy sv, Abraham sv, Bove sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 7; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Cristante 6,5, Wijnaldum 6, Spinazzola 6; Pellegrini, 6 Dybala 6; Belotti 5,5. Subentrati: Zalewski 6, El Shaarawy 6, Abraham 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7,5, Ibanez 7; Karsdorp 6, Cristante 7, Wijnaldum 5,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Dybala 6; Belotti 6,5. Subentrati: Zalewski 7, El Shaarawy 6, Abraham 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 7.

TUTTOSPORT (A. SCURATI)

Rui Patricio 7,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Ibanez 7; Karsdorp 6, Cristante 6, Wijnaldum 6, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Dybala 5,5; Belotti 6. Subentrati: Zalewski 6, El Shaarawy 6, Abraham 6, Bove sv. Allenatore: Mourinho 6.