Pagine Romaniste – La Roma affronta il Bologna allo stadio Olimpico nella dodicesima giornata di Serie A. A Ivan Juric, la cui panchina è in bilico, servono i tre punti. Il tecnico giallorosso si affida ad un 3-4-2-1 con Svilar tra i pali. Difesa a tre composta da Mancini, N’dicka e Angelino. Sugli esterni spazio a Celik ed El Shaarawy, mentre nella zona mediana del campo dovrebbero esserci Koné e Le Fée. Davanti, a supporto di Dovbyk, ci saranno Soulé e Pisilli.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’dicka, Angelino; Celik (61′ Dahl), Koné (80′ Paredes), Cristante, El Shaarawy; Soulé (57′ Shomurodov), Pisilli (61′ Baldanzi); Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Paredes, Pellegrini, Le Fée, Baldanzi, Shomurodov.

Allenatore: Ivan Juric.

Squalificati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Hermoso, Dybala, Zalewski.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (46′ Posch), Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini (84′ Casale), Odgaard (67′ Fabbian), Ndoye (23′ Karlsson); Castro (67′ Dallinga).

A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Holm, Posch, Casale, Lykogiannis, Corazza, Moro, Ferguson, Karlsson, Fabbian, Iling Junior, Urbanski, Dominguez, Dallinga.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Squalificati: –

Indisponibili: El Azzouzi, Aebischer, Cambiaghi, Erlic.

Marcatori: 25′ Castro; 63′ El Shaarawy; 66′ Orsolini; 77′ Karlsson; 82′ El Shaarawy

Ammoniti: 45′ De Silvstri; 68′ Miranda; 87′ Karlsson; 87′ Mancini

Espulsi:

Altro: 3′ di recupero (PT); 6′ di recupero (ST)

LIVE



SECONDO TEMPO

90′ – Concessi sei minuti di recupero

87′ – Doppio giallo per Karlsson e Mancini

84′ – Cambio per il Bologna. Fuori Orsolini per Casale

82′ – GOOOOL DELLA ROMA. Shomurodov trova El Shaarawy in area che trova un grandissimo gol sotto il sette

80′ – Cambio per la Roma. Fuori Koné per Paredes

77′ – Gol del Bologna. Uno due sulla sinistra che libera Karlsson davanti a Svilar che non può nulla

72′ – Dallinga si ritrova fortunatamente il pallone tra i piedi, dopo un tiro di Orsolini, e punisce Svilar, ma tutto fermo per fallo di mano

68′ – Giallo per Miranda che entra male su El Shaarawy

67′ – Doppio cambio per il Bologna. Fuori: Castro e Ogdgaar, Dentro: Fabbian e Dallinga

66′ – Gol del Bologna. Castro lancia per Orsolini che punta Angelino. Il sette rossoblù rientra e calcia e anche grazie alla deviazione dello spagnolo, supera Svilar

63′ – GOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Azione sulla destra con Mancini che crossa in mezzo per El Shaarawy che di testa supera Skorupski

61′ – Secondo e terzo cambio per la Roma. Fuori Pisilli e dentro, per il suo debutto, Dahl. Esce anceh Celik per Baldanzi

57′ – Cambio per la Roma. Fuori Soulé e dentro Shomurodov

46′ – Cambio all’intervallo per il Bologna. Fuori De Silvestri per Posch

PRIMO TEMPO

45’+3 – Finisce il primo tempo all’Olimpico con il Bologna in vantaggio grazie al gol di Castro

45′ – Concessi tre minuti di recupero

45′ – Giallo per De Silvestri che affonda il colpo su Pisilli

30′ – TRAVERSA DELLA ROMA. Koné se ne va in solitaria sulla sinistra e mette in mezzo per Soulé che in scivolata prende il montante

25′ – Castro porta in vantaggio gli ospiti dopo un rimpallo negli sviluppi di corner

23′ – Ndoye non ce la fa ed esce in barella, al suo posto Karlsson

20′ – Bologna vicinissima al gol. Orsolini salta Angelino ed si presenta in area. Il sette dei rossoblù calcia forte sul secondo palo su cui quasi arriva a chiudere Ndoye, che adesso è atterra dopo il duro impatto con il palo

16′ – Combinazione al limite dell’area tra Dovbyk e Pisilli, con quest’ultimo che si presenta al tiro che però esce debole e centrale

1′ – Via al match

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images].