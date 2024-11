Non c’è pace per la Roma. Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa su Dybala di Juric: “Ha avvertito un fastidietto nel riscaldamento in Belgio. Ci ha provato ieri ma non se la sente” è nato un nuovo caso a Trigoria. Infatti come riportato da La Gazzetta dello Sport, le parole del mister croato hanno colto di sorpresa Dybala e il suo staff. Secondo loro infatti l’argentino sarebbe stato pronto a giocare già a Bruxelles, rendendosi quindi a disposizione per il Bologna. Il calciatore attende ora una spiegazione dal club.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]