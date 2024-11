I Friedkin non verranno a Roma nella giornata odierna. Il loro arrivo era previsto alle 13:30 all’aeroporto di Ciampino, ma come riportato da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, gli americani avrebbero deciso di cancellare il viaggio nella Capitale. In un periodo molto delicato per i giallorossi, l’arrivo della proprietà dopo oltre 50 giorni dall’ultima volta, ha alimentato voci su cambi sulla panchina giallorossa, ma il nuovo ribaltone di questo inizio stagione potrebbe cambiare le carte in tavola.