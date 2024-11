Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Roma-Bologna. Queste le dichiarazioni del tecnico degli emiliani:

Come avete preparato questa partita?

Veniamo da un buon momento in campionato uscendo dalla pareggite. Anche in Champions mi è piaciuta la prestazione nonostante il risultato. Vediamo se riusciamo a trovare altra continuità in campionato ma l’importante è la prestazione.

Non dovete dare coraggio alla Roma?

Quello contro tutte le squadre perché se fai errori gratuiti alzi la fiducia degli avversari e oggi non lo dobbiamo fare. Abbiamo un dato che non mi sta piacendo cioè facciamo troppi errori nella metà campo offensiva. Dobbiamo essere noi stessi e fare una prestazione importante perché anche se sono in difficoltà loro sono una squadra temibile.

Cosa pensa del momento della Roma?

Con Ivan sono sempre partite bellissime molto equilibrate. È difficile entrare in corsa ma solo lavorando si può trovare la chiave perché i momenti duri ci sono ma solo lavorandoci si possono superare.

Foto: [ALBERTO PIZZOLI] via: [Getty Images]