Claudio Ranieri è appena atterrato a Fiumicino, dopo essere volato a Londra nella giornata di ieri per incontrare i Friedkin, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo. La riunione, durata circa quattro ore, ha portato alla fumata bianca tanto attesa; infatti il mister testaccino da domani tornerà ad essere, per la terza volta, l’allenatore della Roma. All’aeroporto erano presenti più di 200 tifosi che hanno accolto con grande affetto il nuovo allenatore giallorosso,

