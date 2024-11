La Roma è pronta a tornare sui campi di Trigoria dopo il giorno libero extra concesso per poter consentire la ricerca del nuovo allenatore. Adesso che Claudio Ranieri è stato scelto dai Friedkin, arrivano notizie anche sulla sessione di domani. Infatti nonostante l’assenza dei tanti nazionali, ci saranno tanti giocatori importanti come Svilar, Hummels, Dybala, Pellegrini etc. Tutti loro, secondo quanto riportato da Sportitalia su Instagram, si alleneranno per la prima volta sotto la guida del mister testaccino giovedì alle 15, invece che alle 11.

Foto: [Enrico Locci] via [Getty Images]