Il difensore della Fiorentina, Martinez Quarta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match finito 1-1 contro la Roma. Queste le dichiarazioni dell’argentino, autore del gol del pareggio:

Con quale umore esci da questa partita?

“Purtroppo abbiamo pareggiato loro sono rimasti con due in meno e forse potevamo fare di più. Loro hanno trovato il gol nei primi 5 minuti e poi si sono chiusi ma niente ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti”.

Punto che vi consente di avvicinarvi nella zona Champions, la Fiorentina ha le carte in regola per arrivarci?

“Sì siamo dispiaciuti perché era la parotite per vincere fare lo step. Purtroppo abbiamo pareggiato ci prendiamo questo punto e pensiamo a giovedì”.

È arrivato l’ennesimo gol sei un po’ il simbolo del calcio di Italiano?

“Sì sì il mister mi da questa libertà di inserirmi un po’ quando vedo il momento giusto vado lì a fare l’attaccante per fare una mano li d’avanti”.