Pagine Romaniste – All’Olimpico sono in 60.932 i tifosi della Roma pronti a sostenere i giallorossi. Il match contro la Fiorentina si sblocca dopo soli 5’ grazie ad una splendida azione da parte dei giallorossi. Assist di Dybala e gol di Romelu Lukaku. Dopo 10 minuti Zalewski sbaglia la chiusura, l’azione monumentale da parte della Fiorentina viene fermata da Rui Patricio. Al 23’ Dybala esce per infortunio. Il primo tempo si chiude sull’ 1-0 per la Roma. Nella ripresa espulso Zalewski al 66’ per doppia ammonizione. Dopo dieci secondi la pareggia Martinez L. Gli animi si incendiano, la Roma cala e a pochi minuti dalla fine rosso diretto per Lukaku. I giallorossi rimangono in nove. Finisce 1-1 all’Olimpico.

TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini(84’ Bove), Zalewski; Dybala(23’ Azmoun 60’ El Shaarawy ), Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Bove, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Mancini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikone, Bonaventura(76’ Sottil), Kouame; Beltran.

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Christensen, Vannucchi, Parisi, Ranieri, Mina, Pierozzi, Mandragora, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Nzola, Nico Gonzalez, Brekalo.

Indisponibili: Castrovilli, Dodò.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura.

Arbitro: Rapuano (Rimini).

Assistenti: L.Rossi e C.Rossi.

IV uomo: Maresca.

Var: Aureliano.

Avar: Dionisi

Marcatori: 5’ Lukaku (R), 65’ Quarta (F)

Ammoniti: 36’ Cristante (R), 40’ Zalewski (R), 64’ Ikone (F), 74’ Biraghi (F), 80’ Paredes, 95’ Llorente (R)

Espulsi: 64’ Zalewski (R), 86’ Lukaku (R)

CRONACA

90’ + 7’ – Finisce 1-1 all’Olimpico

90’ – Sono 7 i minuti di recupero

86’ – Espulso Lukaku

80’ – Giallo per Paredes

74’ – Giallo per Biraghi

65’ – Pareggio della Fiorentina con Quarta

63’ – Secondo giallo per Zalewski che viene espulso

63’ – Traversa di Bonaventura

60’ – Esce dal campo anche Azmoun per infortunio, al suo posto El Shaarawy

45’ – Inizia il secondo tempo

45’ + 4’ – Finisce il primo tempo!

42’ – Colpo di testa alto da parte di Azmoun

40’ – Giallo anche per Nicola Zalewski

36’ – Retro passaggio sbagliato di Cristante che prende la prima ammonizione

23’ – Esce dal campo Paulo Dybala per infortunio muscolare al suo posto Azmoun

16’ – Azione monumentale da parte della Fiorentina, Zalewski sbaglia la chiusura. Ci pensa Rui Patricio a bloccare le speranze viola

5’ – Arriva il gol di LUKAKU!! Assist di Paulo Dybala

1’ – Inizia il primo tempo