L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida con la Roma. Queste le dichiarazione dell’allenatore Viola dopo l’1-1:

Quanto si sta mangiando le mani soprattutto per il doppio vantaggio numerico?

“Si un doppio vantaggio solo per pochi minuti secondo me anche lì potevamo fare ancora male alla Roma anche se abbiamo fatto un secondo tempo straordinario. Volevamo recuperarla in tutti i modi soprattutto perché non l’avevamo approcciata bene e la Roma ne aveva approfittato però poi abbiamo preso in mano la gara e abbiamo avuto tante occasioni per fare gol e peccato perché alla fine potevamo approfittare della Roma che pensava solo a difendersi e potevamo essere un po’ più lucidi avvicinandoci di più in zona gol. Però ho fatto i complimenti ai raggi perché avete la voglia di reagire e recuperare in uno stadio del genere e complicato”.

La sua reazione al gol preso è stata dire: “Giochiamola”?

“Sì secondo me abbiamo concesso la palla del gol in maniera ingenua. Loro non veniamo a prenderci con una pressione alta e quindi potevamo continuare a muoverla e invece abbiamo perso questa palla e loro sulle transizioni sono fortissimi, poi hanno fatto una grande giocata bravi loro. Però ripeto partita straordinaria della Fiorentina”.



Era la partita che ti aspettavi? Come sta Nico?

“È stata la partita che mi aspettavo con la Roma che parte sempre forte e va in vantaggio in casa e noi non abbiamo retto. Poi partita che devi rimettere a posto e devi avere carattere nelle giocate. Siamo stati bravi in tutti dalle preventive alle giocate in avanti. Nico rientrava da otto giorni a parte e ha fatto la rifinitura. Per pochi centimetri non trova il gol”.

Cosa manca alla Fiorentina per fare quel salto nei Big Match?

“Io vedo una Fiorentina in crescita anche se alterniamo qualche prestazione non da noi. Però contro queste squadre siamo sempre i migliori e se ce qualcosa da migliorare è lì sotto porta dove bisogna essere più concreti. Credo che la Fiorentina lo farà questo salto perché siamo una squadra giovane”.